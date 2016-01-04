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亚洲 | 2016年 1月 4日 星期一 18:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货开年收跌，因出口迟滞

“市场仍关注需求面。除非有买需进场，否则市场还是会向下修正。”吉隆坡一交易商说道，并补充道交易商们也尚未见到来自中国的买兴。

马来西亚截止11月底的棕榈油库存创下290万吨的纪录高点，且出口减少也无助于拉低12月的库存。12月全月出口较上月减少5-6%。

今日成交量报35,782口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 龚芳)

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