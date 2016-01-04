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亚洲 | 2016年 1月 4日 星期一 18:58 BJT

东南亚股市：受中国制造业数据疲弱影响，马来西亚与新加坡领跌

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 325.53 -7.04 -2.12 -2.19 332.82

新加坡 2835.97 -46.76 -1.62 -1.62 2882.73

马来西亚 1653.37 -39.14 -2.31 -2.31 1692.51

泰国 1263.41 -24.61 -1.91 -1.91 1288.02

印尼 4525.92 -67.09 -1.46 -1.46 4593.01

菲律宾 6833.42 -118.66 -1.71 -1.71 6952.08

越南 574.41 -4.62 -0.80 -0.80 579.03

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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