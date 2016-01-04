欧洲汇市：英镑新年开局触及九个月低点，受英国成长与退欧疑虑影响

英镑涨势持续至去年年中，英镑贸易加权指数在8月触及七年半高点，受英国央行可能在美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后很快跟进升息的预期提振。

但英国通胀陷于近零水平，且其他经济数据疲弱，许多投资者预估英国最快要到年底才会升息。

荷兰合作银行策略师Jane Foley表示，英镑看起来依然疲弱，面临政治面与经济面双重风险。移民问题与恐怖主义威胁，将令英国民众在考虑与欧洲的关系时特别警惕。

英镑兑欧元 触及两个半月低点0.74235英镑后，回升至0.7379英镑，日内走势持平；但自去年7月触及八年高点后，英镑兑欧元已下挫约7%。(完)

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