中国环保：实施冬季大气污染防治强化措施，加强重污染天气应对--副总理

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透北京1月4日 - 中国国务院副总理张高丽周一在北京调研大气污染防治时表示，要大力实施冬季大气污染防治强化措施，加强重污染天气应对，强化散煤污染控制、机动车管控和工业企业治理。
中国中央广播电台的央广新闻援引张高丽在大气污染防治座谈会上的讲话称，要把京津冀及周边地区，特别是北京，作为重点的重点，采取法律、经济、技术等更加强化的防控手段措施。
他提出，要强化散煤污染控制，做好散煤替代工作，大力推进煤改气、煤改电，及其他新能源应用；强化机动车管控，推进重型柴油车使用清洁化，推动公交物流领域率先使用新能源车辆，严格机动车排放标准。
张高丽表示，还要强化工业企业治理，通过关停并转措施彻底解决小企业小作坊超标排放问题，探索在京津冀执行大气污染物特别排放限值，研究实施冬季差异化排污收费政策。
同时，强化重污染天气应急管理，统一重污染天气预警分级标准，加强区域预警联动和监测信息共享；并强化区域联动机制，探索建立跨地区环保机构。
进入冬季以来，京津冀地区多发空气重污染，北京市已两次启动空气重污染红色预警。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)