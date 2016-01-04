国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因年初北亚买气清淡

路透新加坡1月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑至每吨138.35美元，为逾一周以来最低，北亚主要购买区域年初买盘淡静。

不过新加坡石脑油现货市场在休市逾一周后恢复交易，BP以每吨417.50美元的价格，出售一批2月下半交货的船货予Petro-Diamond。

相形之下，汽油现货交易则是自去年12月28日以来首度未出现成交。

炼厂消息方面，皇家荷兰/壳牌石油集团预计要到第一季底才能重新启用位于新加坡毛广岛(Bukom Island)的炼厂，尽管“停工”命令在逾一周前已解除。这座日产50万桶的炼厂之前因火灾停工。

交易商表示，该炼厂停工时间加长，为市场提供支撑。

但市场焦点仍集中在中国，中国出口量可能上升；因炼厂受汽油裂解价差强劲鼓舞，从而持续生产以牟利。(完)

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