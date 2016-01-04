国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因年初北亚买气清淡

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透新加坡1月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑至每吨138.35美元，为逾一周以来最低，北亚主要购买区域年初买盘淡静。
不过新加坡石脑油现货市场在休市逾一周后恢复交易，BP以每吨417.50美元的价格，出售一批2月下半交货的船货予Petro-Diamond。
相形之下，汽油现货交易则是自去年12月28日以来首度未出现成交。
炼厂消息方面，皇家荷兰/壳牌石油集团预计要到第一季底才能重新启用位于新加坡毛广岛(Bukom Island)的炼厂，尽管“停工”命令在逾一周前已解除。这座日产50万桶的炼厂之前因火灾停工。
交易商表示，该炼厂停工时间加长，为市场提供支撑。
但市场焦点仍集中在中国，中国出口量可能上升；因炼厂受汽油裂解价差强劲鼓舞，从而持续生产以牟利。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)