国际油市：亚洲燃料油价差持续走强，因供给吃紧且国际原油价格跳涨

路透新加坡1月4日 - 亚洲燃料油价差周一开年持续走强，交易商指出，因月初供应吃紧且国际原油价格跳涨所致。

交投较活络的380-cst燃料油转呈升水，较新加坡现货报价略高1美元。380cst燃料油近月价差尤其强劲，交易商指称，这表明在套利油品于1月底及2月初流入前，1月供给吃紧。

尽管380-cst燃料油买气尤强，然而卖单量异常偏低，并无现货交易传出。

“卖家可能试图制造真空状态，以拉抬行情，”一名新加坡交易员指出。

在此同时，180-cst燃料油价差亦走强，但较新加坡现货报价仍呈现贴水。

380cst及180cst近月互换价差均显着缩窄，分别上升1.25美元及0.75美元。(完)

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