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亚洲 | 2016年 1月 4日 星期一 23:24 BJT

美国热股：特斯拉汽车公布第四季出货数据，盘初股价暴跌逾7%

路透1月4日 - 特斯拉汽车(Tesla) 周日表示，2015年第四季出货1.74万辆汽车，略高于公司预估的1.7-1.9万辆区间低档。

特斯拉汽车周一盘初股价大跌7.5%，222.0美元。(完) (编译 龚芳; 审校 母红)

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