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亚洲 | 2016年 1月 4日 星期一 23:29 BJT

美国热股：Netflix评级遭调降，股价盘初骤降逾7%

路透1月4日 - Robert W. Baird & Co将视频流服务供应商Netflix Inc 的评级由表现优于大盘降至中性，目标价由128美元降至115美元。

Netflix周一盘初股价重挫7.4%，105.92美元。(完) (编译 龚芳; 审校 母红)

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