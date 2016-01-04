国际油市：亚洲柴油价差下滑至逾五个月低点，因供应持续过剩

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透新加坡1月4日 - 2月亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周一下滑至每桶9.72美元的逾五个月低点，交易商表示，因供应过剩的情况持续。
较常年温暖的冬季天候令需求温吞，但来自中国与中东的出口量持续位于高位。
能源资料协会(EIA)近期公布的数据凸显汽油与柴油命运分歧，前者较2014年底减少700万桶，而馏分油库存则增加了2,700万桶。
招标方面，科威特石油公司(KPC)向BP出售船期为1月19-20日的6万吨含硫量0.2%柴油，以及船期为1月17-18日的4万吨含硫500ppm柴油。
此一消息尚无法获得直接证实，无法立即得知价格水准。
印度Mangalore Refinery Petrochemicals Ltd (MRPL)打算在1月6日结束的招标中出售4万吨船期为2月6-8日的航煤。此轮招标都将于1月7日公布结果。
新加坡现货方面，道达尔以每桶贴水10美分的价格，向联合石化购买15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月24-28日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 母红)
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在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)