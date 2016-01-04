国际油市：亚洲柴油价差下滑至逾五个月低点，因供应持续过剩

路透新加坡1月4日 - 2月亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周一下滑至每桶9.72美元的逾五个月低点，交易商表示，因供应过剩的情况持续。

较常年温暖的冬季天候令需求温吞，但来自中国与中东的出口量持续位于高位。

能源资料协会(EIA)近期公布的数据凸显汽油与柴油命运分歧，前者较2014年底减少700万桶，而馏分油库存则增加了2,700万桶。

招标方面，科威特石油公司(KPC)向BP出售船期为1月19-20日的6万吨含硫量0.2%柴油，以及船期为1月17-18日的4万吨含硫500ppm柴油。

此一消息尚无法获得直接证实，无法立即得知价格水准。

印度Mangalore Refinery Petrochemicals Ltd (MRPL)打算在1月6日结束的招标中出售4万吨船期为2月6-8日的航煤。此轮招标都将于1月7日公布结果。

新加坡现货方面，道达尔以每桶贴水10美分的价格，向联合石化购买15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月24-28日。(完)

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