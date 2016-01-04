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亚洲 | 2016年 1月 4日 星期一 23:16 BJT

美国热股：富达投资结束与美国运通及美国银行的合作

路透1月4日 - 富达投资公司周一表示，结束与美国运通 及美国银行 的长期合作关系，改与U.S. Bancorp 及Visa 合作。

美国运通周一盘初下跌3.07%，报64.71美元。美国银行急跌2.91%，报16.34美元。

U.S. Bancorp重挫2.60%，报41.56美元。Visa股价回落2.5%，报75.6美元。(完) (编译 龚芳; 审校 母红)

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