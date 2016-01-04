USDA报告：12月31日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月4日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 12/31/2015 12/24/2015 12/24/2015 01/01/20 15 初值 修正值 前值 小麦 348,273 310,985 305,472 353,882 燕麦 0 200 200 0 大麦 465 0 0 0 玉米 324,566 574,945 570,923 538,945 高粱 121,003 179,462 166,716 122,186 大豆 1,510,834 1,492,684 1,402,756 1,406,765 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 12,155,232 13,858,957 燕麦 1,100 200 大麦 27,890 102,442 玉米 9,449,468 12,147,054 高粱 3,829,071 3,057,428 大豆 27,670,823 30,833,852 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)