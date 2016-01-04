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货币新闻 | 2016年 1月 5日 星期二 00:08 BJT

USDA报告：12月31日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月4日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
   一周截至日 12/31/2015    12/24/2015    12/24/2015    01/01/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       348,273       310,985       305,472       353,882
    燕麦 　       　 0           200           200             0
    大麦         　  465             0             0            
 0
    玉米     　324,566       574,945       570,923       538,945
    高粱       121,003       179,462       166,716       122,186
    大豆     1,510,834     1,492,684     1,402,756     1,406,765
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    12,155,232     13,858,957
    燕麦         1,100            200
    大麦        27,890        102,442
    玉米     9,449,468     12,147,054
    高粱     3,829,071      3,057,428
    大豆    27,670,823     30,833,852
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)

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