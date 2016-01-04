USDA报告：12月31日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：苏格兰两年内将公投支持独立，因英国首相特雷莎梅采取硬性退欧立场--前苏格兰首席部长萨蒙德
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路透1月4日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 12/31/2015 12/24/2015 12/24/2015 01/01/20 15 初值 修正值 前值 小麦 348,273 310,985 305,472 353,882 燕麦 0 200 200 0 大麦 465 0 0 0 玉米 324,566 574,945 570,923 538,945 高粱 121,003 179,462 166,716 122,186 大豆 1,510,834 1,492,684 1,402,756 1,406,765 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 12,155,232 13,858,957 燕麦 1,100 200 大麦 27,890 102,442 玉米 9,449,468 12,147,054 高粱 3,829,071 3,057,428 大豆 27,670,823 30,833,852 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五进一步远离一个月高位，特朗普周五将正式接任美国总统，就任演说可能为经济政策提供线索，在此之前，市场审慎气氛升高。
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低13.2日圆，报每公斤288.3日圆(2.51美元)，之前曾触及约两周低点。本周该合约累计下跌5.6%。