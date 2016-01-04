欧元债市：2016年强势开局，受避险买盘提振

* 欧洲央行周一在圣诞假期后恢复购债

* 中东地区紧张局势和中国股市大跌引发对避险公债的买需

* 两年期德债收益率触及两周低点

路透伦敦1月4日 - 投资者在2016年首个交易日买入欧元区公债，因中东地区的紧张局势以及中国疲弱经济数据引发的股市挫跌激发对避险公债的买需。

大部份10年期欧元区公债收益率(殖利率)下跌5-6个基点不等，短期德国公债收益率跌至约两周最低水准。

欧洲股市 和美国股市 跌逾2%。此前公布的数据显示中国12月制造业PMI连续第10个月位于萎缩区域，成为中国股市大跌7%的助因之一。

伊朗和沙特紧张局势升温，促使投资者在债市中避险。

欧洲央行周一在圣诞假期后恢复购债，也支撑欧债市场。

德国两年期公债 收益率跌至两周低点负0.359%。德国五年期公债收益率亦跌至两周低点负0.085%，10年期德债收益率下滑6.3个基点至正0.57%。

美国公债收益率也大幅下跌，10年期美债 收益率下跌6个基点，报2.21%，此前数据显示美国11月建筑支出在近一年半来首次下降。