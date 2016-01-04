版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 02:20 BJT

标题新闻：中国中央纪律检查委员会称到2015年11月底对64名国有企业高管进行了调查－新华社

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐