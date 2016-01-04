金属期市：期铜2016年开局疲软，因中国制造业数据不佳

* 财新/Markit公布，中国12月制造业PMI从48.6降至48.2

* 消息称马来西亚计划暂停铝土矿开采

路透伦敦1月4日 - 伦敦期铜在2016年首个交易日触及两周低位，此前数据显示中国12月制造业活动继续萎缩，拖累沪综指大跌，且重燃市场对中国和全球其他地区经济成长的担忧。

中国12月制造业采购经理人指数(PMI)再次萎缩，引发中国股市沪综指周一大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数首度触发熔断机制，两市并自13：34分暂停交易至收市。

人民币兑美元即期周一收盘大贬逾200点，跌破6.51关口，与中间价一道续创逾四年半新低。 这令市场的忧虑加重。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌2.1%，报每吨4,606.50美元，在2015年全年下跌25%。期铜稍早触及4,591美元，为12月18日来最低水准。

其他金属也下跌。期锌收低2.6%，报1,568美元。期镍 收跌3.5%，报8,505美元。期铅 收跌2.7%，报1,745.50美元。

“中国制造业活动仍然迟滞，服务业活动相对较好，看来经济以两种速度运行，”中银国际商品市场策略部门主管Xiao Fu说。

“尽管预料基本金属行业减产，但风险仍然偏向下行，特别是农历新年前。”

欧元区方面，周一公布的一份调查显示，2015年底欧元区制造业以扩张收尾，扩张态势遍及调查覆盖的所有国家。 这与美国形成对照，美国12月制造业活动意外降至2009年6月来最低水准。

金属价格面临的压力加重，因美元预计在今年将进一步走强，因预计美国进入加息周期。

高盛在最近的一份报告中称，预计铜价在2016年底将为4,500美元。“我们仍认为围绕2016年底价格预期的风险偏向下行，主要风险是中国需求和成本下降。”

期铝 收低2.2%，报1,473美元，稍早触及一个月低位1,464美元。

马来西亚内阁的一位消息人士周六表示，出于环境保护的考虑，马来西亚计划暂停铝土矿开采，这将威胁到对中国的供应。铝土矿是铝生产所需的一种原料。