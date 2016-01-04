金属期市：期铜2016年开局疲软，因中国制造业数据不佳

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
* 财新/Markit公布，中国12月制造业PMI从48.6降至48.2
* 消息称马来西亚计划暂停铝土矿开采
路透伦敦1月4日 - 伦敦期铜在2016年首个交易日触及两周低位，此前数据显示中国12月制造业活动继续萎缩，拖累沪综指大跌，且重燃市场对中国和全球其他地区经济成长的担忧。
中国12月制造业采购经理人指数(PMI)再次萎缩，引发中国股市沪综指周一大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数首度触发熔断机制，两市并自13：34分暂停交易至收市。
人民币兑美元即期周一收盘大贬逾200点，跌破6.51关口，与中间价一道续创逾四年半新低。 这令市场的忧虑加重。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌2.1%，报每吨4,606.50美元，在2015年全年下跌25%。期铜稍早触及4,591美元，为12月18日来最低水准。
其他金属也下跌。期锌收低2.6%，报1,568美元。期镍 收跌3.5%，报8,505美元。期铅 收跌2.7%，报1,745.50美元。
“中国制造业活动仍然迟滞，服务业活动相对较好，看来经济以两种速度运行，”中银国际商品市场策略部门主管Xiao Fu说。
“尽管预料基本金属行业减产，但风险仍然偏向下行，特别是农历新年前。”
欧元区方面，周一公布的一份调查显示，2015年底欧元区制造业以扩张收尾，扩张态势遍及调查覆盖的所有国家。 这与美国形成对照，美国12月制造业活动意外降至2009年6月来最低水准。
金属价格面临的压力加重，因美元预计在今年将进一步走强，因预计美国进入加息周期。
高盛在最近的一份报告中称，预计铜价在2016年底将为4,500美元。“我们仍认为围绕2016年底价格预期的风险偏向下行，主要风险是中国需求和成本下降。”
期铝 收低2.2%，报1,473美元，稍早触及一个月低位1,464美元。
马来西亚内阁的一位消息人士周六表示，出于环境保护的考虑，马来西亚计划暂停铝土矿开采，这将威胁到对中国的供应。铝土矿是铝生产所需的一种原料。
期锡 收跌1%，报14,400美元，稍早触及五周半低位14,360美元。(完)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。