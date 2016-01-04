芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因担心中国买需

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透芝加哥1月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一降至12月17日来最低水准，此前中国经济数据疲弱，令人担心中国大豆进口需求将放缓。
需求忧虑也拖累豆油大跌1.8%，降至12月2日来最低水准。原油市场疲弱，加重豆油的压力。
豆粕收低，但一轮回补空头将豆粕从早盘触及的合约低位拉回。
大豆价格收在日内低位之上，此前指标CBOT-3月大豆合约 在20日波林格区间低端寻获支撑，该合约自11月10日以来从未收在这一关键技术水准之下。
美国农业部周一早上称，截至12月31日该周，出口检验美国大豆总计151.1万吨，高于105-130万吨的市场预估区间。
CBOT-3月大豆合约 下跌8-1/4美分，报每蒲式耳8.56美元。
3月豆粕合约 收低1.1美元，报每短吨264.4美元。3月豆油合约 下跌0.63美分，报30.12美分。
今日CBOT大豆预估成交量为146,675口，豆粕为54,684口，豆油为86,777口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。