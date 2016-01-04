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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因担心中国买需

路透芝加哥1月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一降至12月17日来最低水准，此前中国经济数据疲弱，令人担心中国大豆进口需求将放缓。

需求忧虑也拖累豆油大跌1.8%，降至12月2日来最低水准。原油市场疲弱，加重豆油的压力。

豆粕收低，但一轮回补空头将豆粕从早盘触及的合约低位拉回。

大豆价格收在日内低位之上，此前指标CBOT-3月大豆合约 在20日波林格区间低端寻获支撑，该合约自11月10日以来从未收在这一关键技术水准之下。

美国农业部周一早上称，截至12月31日该周，出口检验美国大豆总计151.1万吨，高于105-130万吨的市场预估区间。

CBOT-3月大豆合约 下跌8-1/4美分，报每蒲式耳8.56美元。

3月豆粕合约 收低1.1美元，报每短吨264.4美元。3月豆油合约 下跌0.63美分，报30.12美分。

今日CBOT大豆预估成交量为146,675口，豆粕为54,684口，豆油为86,777口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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