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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至合约低点，因宏观经济忧虑和出口疲弱

路透芝加哥1月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一全线跌至合约低位，交易商说，因担心全球经济体质和出口需求仍然疲弱。

交投最活跃的3月玉米 触及合约低位每蒲式耳3.50-1/2美元，今日收报3.51-1/2美元，下跌7-1/4美分。

全球股市大跌且多数商品承压，因中国沪综指在2016年首个交易日大跌近7%，受累于中国经济数据疲弱，从而引发投资者重新担忧全球经济成长。

美国农业部公布，最新一周出口检验美国玉米32.4566万吨，低于47.5-60万吨市场预估区间。

一些分析师预计，美国农业部在下周公布的月度报告中，将上调2015/16年玉米结转库存预估，以反映出口需求疲弱。

今日CBOT玉米期货成交量预计为295,627口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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