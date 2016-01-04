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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦触及合约低位，因宏观经济忧虑

路透芝加哥1月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，所有小麦合约均创下合约低位，交易商说，因中国沪综指大跌7%，从而燃点对全球经济体质的担忧。

全球小麦库存充足和对美国小麦的需求疲弱加重CBOT小麦市场的压力，加之美元 走强，使美国小麦对持有美元以外货币的投资者来说吸引力下降。

美国农业部(USDA)称，最新一周出口检验美国小麦34.8273万吨，和市场预期的20-35万吨一致。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.58-1/4美元，大跌11-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为112,584口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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