国际油市：新年首日下跌，股市下滑及中国放缓疑虑盖过中东局势影响

路透纽约1月4日 - 油价周一在2016年首个交易日继续下跌，交投震荡，回吐稍早因中东紧张局势录得的涨幅，因全球股市下跌和对中国经济放缓的担忧打压油价。

布兰特原油早盘劲涨4%，因中东局势紧张引发供应忧虑。但布兰特原油随后回吐涨幅，收低数美分，因对全球经济的担忧盖过沙特和伊朗断交引发的忧虑，沙特和伊朗的紧张关系预料不会立即干扰使原油供应。

美国原油期货收低近1%，因担心美国俄克拉荷马州库欣创纪录高位的原油库存将可能一步膨胀。库欣是美国原油期货合约交割地。上周美国中西部洪水使原油无法运送到部份炼厂。

布兰特与美国原油仍较2014年中的高位低约三分之二，分析师称关注焦点回到全球原油供应过剩上面。

“鉴于本月全球股市很可能出现很大的波动性，我们预计未来数周油市与股市的关联将更加紧密，”芝加哥油市咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说。

布兰特原油 下跌0.06美元，结算价报每桶37.22美元，日高在38.99美元，此为近三周最高水准。

美国原油下跌0.28美元，收报每桶36.76美元，日高在38.39美元。

全球股市下跌，因投资者重新担忧全球经济成长。中国经济数据疲弱拖累沪综指周一大跌7%。美股标普500指数周一下挫1.53%。

交易商称，市场情报公司Genscape报告在截至1月1日该周，库欣美国原油库存增加超过48万桶，此前美中西部洪水导致一些输油管道暂时关闭。

尽管库欣原库存增加，但接受路透调查访问的分析师预期，上周美国原油库存料减少50万桶。(完)

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