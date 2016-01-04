日韩经济指标预测--1月5日-1月12日****

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月4日当周 1月5日(二) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 12月 -- 3,684.6 1月6日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,472 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,262 1月7日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,330 1月8日(五) 0130 日本加班工资 11月 -- +1.2% 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +2.0 领先指标 -- +1.3 1月11日当周 1月11日(一) 2350 日本银行放款 12月 -- +2.3% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 11月 -- 14,584 1月12日(二) 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 42.6 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 46.1 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -8.6% 进口物价 -- -15.6%( 完)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。