澳新经济指标预测--1月5日-1月12日****

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月4日当周 1月5日(二) 2230 澳洲AIG服务业指数 12月 -- 48.2 1月6日(三) 暂无重要经济数据公布。 1月7日(四) 0030 澳洲建筑许可 11月 -3.0% +3.9% 民间部门建筑许可 -- -2.1% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差31.00 逆差33.05 进口 -- 持平 出口 -- -3.0% 2230 澳洲AIG建筑业指数 12月 -- 50.7 1月8日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.5% 1月11日当周 1月10日(日) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +5.1% 1月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月12日(二) 暂无重要经济数据公布。(完)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。