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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 07:24 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月5日-1月12日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月4日当周

1月5日(二)

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 持平 -0.5%

(较上年同期) -- -0.4%

1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 710.6

-- 美国汽车销售年率(万辆) 12月 1,810 1,819

1月6日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- --

再融资指数 -- --

1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 12月 增加19.2 增加21.7

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差26 逆差27.6

出口(亿加元) -- 429.8

进口(亿加元) -- 457.4

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差440 逆差439

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 53.5

服务业PMI -- 53.7

1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.2% +1.5%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.2%

耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- 持平

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.1%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.5%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.4%

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 56.0 55.9

企业活动指数 58.4 58.2

就业指数 -- 55.0

新订单指数 -- 57.5

投入物价指数 -- 50.3

1月7日(四)

1230 美国Challenger企业裁员人数(万人) 12月 -- 3.0953

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月2日当周 27.5 28.7

四周均值(万人) -- 27.7

续请失业金人数(万人) 12月26日当周 219.3 219.8

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.9

经季节调整的PMI -- 63.6

1月8日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增20.0 增21.1

　　民间就业岗位(万个) 增19.5 增19.7

　　制造业就业岗位(万个) 减0.1 减0.1

　　政府部门就业岗位(万个) -- 增1.4

　　失业率 5.0% 5.0%

　　平均时薪(较前月) +0.2% +0.2%

　　每周平均工时 34.5 34.5

　　 劳动力就业参与率 -- 62.5%

1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -3.0% +9.1%

1330 加拿大就业岗位变动(万人) 12月 增加1.0 减少3.57

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 65.8% 65.8%

1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月 -0.1% -0.1%

趸售销售(较前月) 持平 持平

2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加180.0 增加159.8

1月11日当周

1月11日(一)

1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 -- 21.19

1500 美国就业趋势指数 12月 -- 128.7

1月12日(二)

1100 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 94.80

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)

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