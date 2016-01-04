美国与加拿大经济指标预测--1月5日-1月12日****

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月4日当周
1月5日(二)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 持平 -0.5%
(较上年同期) -- -0.4%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 710.6
-- 美国汽车销售年率(万辆) 12月 1,810 1,819
1月6日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- --
再融资指数 -- --
1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 12月 增加19.2 增加21.7
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差26 逆差27.6
出口(亿加元) -- 429.8
进口(亿加元) -- 457.4
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差440 逆差439
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 53.5
服务业PMI -- 53.7
1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.2% +1.5%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.2%
耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- 持平
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.1%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.5%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.4%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 56.0 55.9
企业活动指数 58.4 58.2
就业指数 -- 55.0
新订单指数 -- 57.5
投入物价指数 -- 50.3
1月7日(四)
1230 美国Challenger企业裁员人数(万人) 12月 -- 3.0953
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月2日当周 27.5 28.7
四周均值(万人) -- 27.7
续请失业金人数(万人) 12月26日当周 219.3 219.8
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.9
经季节调整的PMI -- 63.6
1月8日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增20.0 增21.1
民间就业岗位(万个) 增19.5 增19.7
制造业就业岗位(万个) 减0.1 减0.1
政府部门就业岗位(万个) -- 增1.4
失业率 5.0% 5.0%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.5%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -3.0% +9.1%
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 12月 增加1.0 减少3.57
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 65.8% 65.8%
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月 -0.1% -0.1%
趸售销售(较前月) 持平 持平
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加180.0 增加159.8
1月11日当周
1月11日(一)
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 -- 21.19
1500 美国就业趋势指数 12月 -- 128.7
1月12日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 94.80
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。