更新版 1-德国经济：通胀放缓让消费者高兴，但欧洲央行头痛

路透访问的分析师预计，欧元区12月通胀率从11月的0.2%升至0.3%。

**食品价格下降**

德国2015年全年HICP涨幅降至0.1%，联邦统计局的一位官员称，这是1995年统计局开始编纂该数据以来的最低升幅。

周一稍早公布的数据显示，有利的经济形势和外国工人的流入使德国就业升至1990年两德统一以来的最高水平，同时失业率徘徊在纪录低点。

荷兰国际集团(ING)的分析师Carsten Brzeski说，尽管就业处于纪录高位，且薪资在上升，但整体通胀率或许要到夏季才能再度突破1%关口。

“所有这些都意味着，德国消费者目前在两头都占尽便宜：强劲的就业市场与可观的薪资增长，以及低通胀，”他指出，并称这可能会增强消费者的购买力和民间消费。

德国2015年全年消费者物价指数(CPI)升幅降至0.3%，为2009年以来最低水准，12月CPI升幅也降至0.3%。

CPI分项数据显示，能源价格是拖累12月CPI数据的主要因素，但能源价格降幅不像11月那么大。同时食品价格也在下降。