更新版 1-德国经济：通胀放缓让消费者高兴，但欧洲央行头痛

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透访问的分析师预计，欧元区12月通胀率从11月的0.2%升至0.3%。
**食品价格下降**
德国2015年全年HICP涨幅降至0.1%，联邦统计局的一位官员称，这是1995年统计局开始编纂该数据以来的最低升幅。
周一稍早公布的数据显示，有利的经济形势和外国工人的流入使德国就业升至1990年两德统一以来的最高水平，同时失业率徘徊在纪录低点。
荷兰国际集团(ING)的分析师Carsten Brzeski说，尽管就业处于纪录高位，且薪资在上升，但整体通胀率或许要到夏季才能再度突破1%关口。
“所有这些都意味着，德国消费者目前在两头都占尽便宜：强劲的就业市场与可观的薪资增长，以及低通胀，”他指出，并称这可能会增强消费者的购买力和民间消费。
德国2015年全年消费者物价指数(CPI)升幅降至0.3%，为2009年以来最低水准，12月CPI升幅也降至0.3%。
CPI分项数据显示，能源价格是拖累12月CPI数据的主要因素，但能源价格降幅不像11月那么大。同时食品价格也在下降。
联邦统计局表示，将在1月19日公布消费物价数据终值。(完) (编译/审校 张涛/汪红英/张荻)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。