版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 07:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 76.69 -4.58 -5.64 4408865

京东 29.53 -2.74 -8.48 18201684

新浪 47.91 -1.49 -3.02 1041222

搜狐 53.56 -3.63 -6.35 816839

网易 172.12 -9.12 -5.03 1119235

百度 184.03 -5.01 -2.65 4326859

台湾

台湾积体电路 22.09 -0.66 -2.90 2041770

联电 1.79 -0.09 -4.79 430943

日月光 5.53 -0.14 -2.47 308367

矽品精密 7.70 -0.05 -0.65 694700

和信超媒体 3.11 +0.08 +2.64 19388

友达 2.79 -0.12 -4.12 150542

中华电信 29.60 -0.43 -1.43 35982

台湾国际航电 36.80 -0.37 -1.00 2050126

香港

中国移动 55.08 -1.25 -2.22 240798

中国联通 11.80 -0.26 -2.16 151764

中国电信 44.93 -1.52 -3.27 22639

中芯国际 4.91 -0.14 -2.77 15495

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

东南亚股市报导 英股富时指数

德股DAX指数 法股CAC-40指数

韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (整理 许娜；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐