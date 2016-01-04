《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月4日

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 76.69 -4.58 -5.64 4408865
京东 29.53 -2.74 -8.48 18201684
新浪 47.91 -1.49 -3.02 1041222
搜狐 53.56 -3.63 -6.35 816839
网易 172.12 -9.12 -5.03 1119235
百度 184.03 -5.01 -2.65 4326859
台湾
台湾积体电路 22.09 -0.66 -2.90 2041770
联电 1.79 -0.09 -4.79 430943
日月光 5.53 -0.14 -2.47 308367
矽品精密 7.70 -0.05 -0.65 694700
和信超媒体 3.11 +0.08 +2.64 19388
友达 2.79 -0.12 -4.12 150542
中华电信 29.60 -0.43 -1.43 35982
台湾国际航电 36.80 -0.37 -1.00 2050126
香港
中国移动 55.08 -1.25 -2.22 240798
中国联通 11.80 -0.26 -2.16 151764
中国电信 44.93 -1.52 -3.27 22639
中芯国际 4.91 -0.14 -2.77 15495
(完)
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (整理 许娜；审校 张若琪)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。