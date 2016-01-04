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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 07:12 BJT

表格：韩国11月经季节调整经常帐盈余67.5亿美元

路透首尔1月5日 - 以下为韩国经常帐、资本帐和金融帐初值数据(单位百万美元)：

11月 10月(经修正)

经常帐 6,751.2 7,354.7

资本账 17.0 -5.4

金融账 -8,697.0 -11,086.1(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

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