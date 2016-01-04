欧洲经济指标预测--1月5日-1月12日****

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月4日当周
1月5-10日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.5% -0.2%
(较上年同期) 截至12月的三个月 +9.0% +9.0%
1月5日(二)
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.6 减少1.3
未经季节调整失业人数(万人) 269.3 263.3
经季节调整失业率 6.3% 6.3%
经季节调整失业人数(万人) -- 277.2
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 56.0 55.3
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.1% -0.4%
(较上年同期) +0.2% +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +0.4% +0.2%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 +0.3% +0.2%
扣除食品和能源HICP(较上年同期) +0.9% +0.9%
1月6日(三)
0745 法国消费者信心指数 12月 正95 正96
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 53.6 53.4
0850 法国Markit服务业PMI 12月 50.0 50.0
综合PMI -- 50.3
0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 55.4 55.4
综合PMI -- 54.9
0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 53.9 53.9
综合PMI 54.0 54.0
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 55.6 55.9
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) -3.1% -3.1%
1月7日(四)
0700 德国工业订单(较前月) 11月 +0.1% +1.8%
0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.4%
(较上年同期) +2.4% +2.1%
0900 意大利失业率 11月 11.5% 11.5%
1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.5%
1000 欧元区企业景气指数 12月 正0.40 正0.36
经济景气指数 正106.1 正106.1
工业景气指数 负2.9 负3.2
服务业景气指数 正12.8 正12.8
消费者信心指数 负5.7 负5.9
消费者通胀预期指数 -- 正3.7
生产者通胀预期指数 -- 负0.7
1000 欧元区失业率 12月 10.7% 10.7%
1月8日(五)
0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.7% 3.4%
(经季节调整) 3.4% 3.4%
0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.5% +0.2%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.7% -1.2%
进口(较前月) +1.0% -3.4%
贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差208
0745 法国工业生产(较前月) 11月 -0.4% +0.5%
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 逆差39.5 逆差45.8
进口(亿欧元) -- 418.68
出口(亿欧元) -- 372.86
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.1%
(较上年同期) -1.2% -1.4%
0900 意大利公共赤字与GDP之比 第三季 -- 0.9%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差30 逆差37.29
全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差105 逆差118.2
1月11日当周
1月11日(一)
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 -- 正15.7
1月12日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 12月 -- -0.4%
0930 英国工业生产(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
制造业产出(较前月) -- -0.4%
(较上年同期) -- -0.1%
1月12-15日
0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.1% (完)
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在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。