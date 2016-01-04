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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 07:30 BJT

****欧洲经济指标预测--1月5日-1月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月4日当周

1月5-10日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.5% -0.2%

(较上年同期) 截至12月的三个月 +9.0% +9.0%

1月5日(二)

0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.6 减少1.3

未经季节调整失业人数(万人) 269.3 263.3

经季节调整失业率 6.3% 6.3%

经季节调整失业人数(万人) -- 277.2

0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 56.0 55.3

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.1% -0.4%

(较上年同期) +0.2% +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% -0.4%

(较上年同期) +0.4% +0.2%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 +0.3% +0.2%

扣除食品和能源HICP(较上年同期) +0.9% +0.9%

1月6日(三)

0745 法国消费者信心指数 12月 正95 正96

0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 53.6 53.4

0850 法国Markit服务业PMI 12月 50.0 50.0

综合PMI -- 50.3

0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 55.4 55.4

综合PMI -- 54.9

0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 53.9 53.9

综合PMI 54.0 54.0

0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 55.6 55.9

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.3%

(较上年同期) -3.1% -3.1%

1月7日(四)

0700 德国工业订单(较前月) 11月 +0.1% +1.8%

0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.4%

(较上年同期) +2.4% +2.1%

0900 意大利失业率 11月 11.5% 11.5%

1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +2.0% +2.5%

1000 欧元区企业景气指数 12月 正0.40 正0.36

经济景气指数 正106.1 正106.1

工业景气指数 负2.9 负3.2

服务业景气指数 正12.8 正12.8

消费者信心指数 负5.7 负5.9

消费者通胀预期指数 -- 正3.7

生产者通胀预期指数 -- 负0.7

1000 欧元区失业率 12月 10.7% 10.7%

1月8日(五)

0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.7% 3.4%

(经季节调整) 3.4% 3.4%

0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.5% +0.2%

0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.7% -1.2%

进口(较前月) +1.0% -3.4%

贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差208

0745 法国工业生产(较前月) 11月 -0.4% +0.5%

0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 逆差39.5 逆差45.8

进口(亿欧元) -- 418.68

出口(亿欧元) -- 372.86

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.1%

(较上年同期) -1.2% -1.4%

0900 意大利公共赤字与GDP之比 第三季 -- 0.9%

0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差30 逆差37.29

全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差105 逆差118.2

1月11日当周

1月11日(一)

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 -- 正15.7

1月12日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 12月 -- -0.4%

0930 英国工业生产(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.7%

制造业产出(较前月) -- -0.4%

(较上年同期) -- -0.1%

1月12-15日

0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -1.1% (完)

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