美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯不担心中国，称今年应升息三至五次

路透基点：中国正通三年期贷款规模提高至4.09亿美元--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
根据上月披露的预估中值，美联储官员整体上预计今年再升息四次，到2016年底联邦基金利率介于1.25-1.5%之间。
威廉姆斯表示，对于中国经济数据转弱及其股市重挫在新年伊始导致全球股市下滑，并不感到意外也不担心。
“中国股市只影响到相对很小一部分中国人。不会对美国金融体系构成很大直接影响，所以在我看来，目前还算不上系统性风险方面的重大担忧，”威廉姆斯说。
威廉姆斯坚持自己的预估，认为美国失业率今年继续下降，通胀率将开始回升向美联储2%的目标水准。
“鉴于我们面对的不利因素，尤其是海外不利因素，未来两年，我们将需要很宽松的货币环境，升息步伐要极其渐进，从而让经济维持这种2%，2.25%的成长率，”他表示。(完)
(编译 王颖/王兴亚；审校 戴素萍/张涛)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。