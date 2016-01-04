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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 07:38 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月29日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至15年12月29日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(360,825口)

96,939 172,304 62,078 166,100 88,138 325,117 322,520 35,708 38,305

较12月22日变动(未平仓合约：增加12,405口)

-244 12,347 34 9,688 639 9,478 13,020 2,927 -615

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.9 47.8 17.2 46.0 24.4 90.1 89.4 9.9 10.6

各类交易商数量(总计为398家)

140 111 113 103 96 300 274

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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