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货币新闻 | 2016年 1月 5日 星期二 07:37 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月29日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至15年12月29日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(646,657口)

111,514 171,797 107,997 370,306 299,453 589,817 579,247 56,840 67,410

较12月22日变动(未平仓合约：减少33,877口)

-11,046 14,756 -9,462 -10,075 -40,150 -30,583 -34,856 -3,294 979

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

17.2 26.6 16.7 57.3 46.3 91.2 89.6 8.8 10.4

各类交易商数量(总计为518家)

121 167 178 152 167 392 431

(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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