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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 07:38 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月29日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年12月29日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,648,904口)

448,632 252,281 548,671 570,892 763,508 1568195 1564460 80,709 84,444

较12月22日变动(未平仓合约：增加2,598口)

-5,049 -8,488 357 12,078 8,013 7,386 -118 -4,788 2,716

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.2 15.3 33.3 34.6 46.3 95.1 94.9 4.9 5.1

各类交易商数量(总计为353家)

116 112 140 87 104 276 295

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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