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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 07:39 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月29日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至15年12月29日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,317,814口)

331,127 370,701 200,691 646,650 572,001 1178468 1143393 139,346 174,421

较12月22日变动(未平仓合约：增加33,665口)

7,658 58,569 4,522 15,191 -33,821 27,371 29,270 6,294 4,395

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.1 28.1 15.2 49.1 43.4 89.4 86.8 10.6 13.2

各类交易商数量(总计为701家)

135 171 145 248 295 467 548

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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