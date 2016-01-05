全球汇市：最近一周投机客削减美元多仓--CFTC/路透

路透1月4日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周汇市投机客削减美元多头押注，使得净多仓连续三周都不到400亿美元。

12月29日止当周，美元净多仓减至318亿美元。前一周的美元净多仓为328亿美元。

美元净多头仓位自11月底达440亿美元后，已减少约28%。对于美国未来升息次数的不确定性升高，已使美元的吸引力降低。美国联邦储备理事会(美联储/FED)两周前上调利率，但称后续将缓步收紧政策。

然而，美元指数 在2015年上扬9.3%，连续第三年升高。

其他合约方面，日圆空头仓位继续下降，目前净空仓来到10月以来最低。最近一周日圆净空仓为17,226口。

尽管日本也在进行量化宽松计划，但日圆2015年升值0.5%。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

最近一周 前一周

多头仓位 45,008 37,677

空头仓位 62,234 68,044

净仓位 -17,226 -30,367

欧元(125,000欧元为1口)

最近一周 前一周

多头仓位 66,973 70,509

空头仓位 227,523 231,556

净仓位 -160,550 -161,047

英镑(62,500英镑为1口)

最近一周 前一周

多头仓位 40,476 42,075

空头仓位 71,498 68,736

净仓位 -31,022 -26,661

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

最近一周 前一周

多头仓位 26,836 27,646

空头仓位 23,272 24,894

净仓位 3,564 2,752

加元(100,000加元为1口)

最近一周 前一周

多头仓位 47,598 43,455

空头仓位 108,385 99,482

净仓位 -60,787 -56,027

澳元(100,000澳元为1口)

最近一周 前一周

多头仓位 44,766 49,122

空头仓位 62,311 69,976

净仓位 -17,545 -20,854

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

最近一周 前一周

多头仓位 14,971 14,946

空头仓位 15,117 15,167

净仓位 -146 -221