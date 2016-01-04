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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 07:41 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月29日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至15年12月29日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(167,689口)

59,955 90,061 16,022 78,884 43,214 154,861 149,297 12,828 18,392

较12月22日变动(未平仓合约：减少2,521口)

-3,169 -3,402 562 -427 210 -3,034 -2,630 513 109

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.8 53.7 9.6 47.0 25.8 92.4 89.0 7.6 11.0

各类交易商数量(总计为255家)

65 119 45 52 46 138 194

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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