版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 07:46 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元上看1,200，股市和人民币牵动走势

2333GMT
    
    * 美元兑韩元有望升破1,190，上看1,200
    * 股市下跌及人民币疲弱将牵动走势
    * 外资昨日卖超1,572亿韩元的韩股 
    * 无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投在1,190-1,194，纽约盘收报1,
190-1,190.5
    * 韩国11月经季调经常帐盈余降至67.5亿美元，为六个月低位 
(完)
          
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐