金砖国家：1月4日股汇市收盘纵览

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透1月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月4日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报767.77点，下跌3.33%。
中国股市：沪综指收挫6.9%创逾四个月最大单日跌幅，首度触发熔断机制
中国汇市：人民币收盘大贬创逾四年半新低，新年首日惊现超预期跌幅
香港股市：大跌近3%创三个月最大日跌幅，受内地股市重挫拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报42,141.037点，下跌2.79%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0316/39，上交易日收报3.9470/80。
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南非股市：在2016年第一个交易日跌至两周低点，受中国经济成长担忧和中东紧张局势的拖累。指标Top-40指数 收报44,459.75点，下跌2.92%；大盘综合指数 收报49,316.61点，下跌2.72%。
南非汇市：兰特兑美元大跌逾1%，因预计国内基本面疲弱状况将持续
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印度股市：BSE指数 收报25,623.35点，下跌2.05%，为9月1日来最大单日百分比跌幅；NSE指数 收报7,791.3点，下跌2.16%，为9月22日来最大单日百分比跌幅。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.61/66.62，上日收报66.135/66.145。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报749.28点，下跌1.03%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报397.14点，下跌1.88%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报73.16，升值0.58%；卢布兑欧元 报79.25,升值1.47%。(完) (整理 张荻； 审校 张明钧)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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