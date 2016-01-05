中国农业：国务院部署推进农村一二三产业融合发展，加大政策支持力度

根据该意见，到2020年，农村产业融合发展总体水平要明显提升，产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产城融合更加协调的新格局基本形成，农业竞争力明显提高，农民收入持续增加。 国务院强调，要以完善利益联结机制为核心，以制度、技术和商业模式创新为动力，以新型城镇化为依托，推进农业供给侧结构性改革，着力构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系，形成城乡一体化的新格局。 “要着力推进新型城镇化，加快农业结构调整，延伸农业产业链，拓展农业多种功能，大力发展农业新型业态，引导产业集聚发展，发展多类型农村产业融合方式。”意见称。