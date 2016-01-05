中港个股：万科去年全年销售增逾两成，重大资产重组事项工作正常推进

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
路透上海1月5日 - 中国最大房地产开发商--万科 周一晚间公告称，去年公司累计实现销售金额2,614.7亿元人民币，同比增长21.54%，且近期新增21个地产开发项目，大部分位于一二线城市。
万科同时表示，公司的重大资产重组事项的相关工作正常推进，除在去年12月25日就有关可能交易与一位潜在交易对手签署合作意向书外，还与其他潜在对手方正在进行谈判和协商。公司股票将继续停牌。
万科披露，近期公司在广州、深圳和上海三个一线城市各获两个地产开发项目，还在福州、厦门、杭州和宁波等多个二线城市获得十余个地产项目。其中广州亨元岗项目地块净用地面积约12.7万平方米，计容积率建筑面积约36.9万平方米，万科拥有该项目全部权益，需支付地价款约37.90亿元。
公告称，2015年12月份万科实现销售面积247.0万平方米，销售金额332.4亿元。2015年全年万科累计实现销售面积2,067.1万平方米。
据中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，万科去年销售额列国内房地产商首位，恒大地产 和绿地集团 列第二和第三。 （完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。