中港个股：万科去年全年销售增逾两成，重大资产重组事项工作正常推进

路透上海1月5日 - 中国最大房地产开发商--万科 周一晚间公告称，去年公司累计实现销售金额2,614.7亿元人民币，同比增长21.54%，且近期新增21个地产开发项目，大部分位于一二线城市。

万科同时表示，公司的重大资产重组事项的相关工作正常推进，除在去年12月25日就有关可能交易与一位潜在交易对手签署合作意向书外，还与其他潜在对手方正在进行谈判和协商。公司股票将继续停牌。

万科披露，近期公司在广州、深圳和上海三个一线城市各获两个地产开发项目，还在福州、厦门、杭州和宁波等多个二线城市获得十余个地产项目。其中广州亨元岗项目地块净用地面积约12.7万平方米，计容积率建筑面积约36.9万平方米，万科拥有该项目全部权益，需支付地价款约37.90亿元。

公告称，2015年12月份万科实现销售面积247.0万平方米，销售金额332.4亿元。2015年全年万科累计实现销售面积2,067.1万平方米。