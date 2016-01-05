美国个股：通用汽车任命首席执行官博拉同时担任董事长

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月4日 - 通用汽车 周一任命首席执行官博拉(Mary Barra)为董事长，该任命立即生效。博拉在过去一年带领通用汽车取得了强劲的业绩，平息了股东的不满，并使公司逐渐摆脱召回丑闻的影响。
通用汽车称，博拉将接替Theodore Solso的董事长职位。Solso将继续担任董事会的首席独立董事。
关于首席执行官和董事职位是否应由不同人担任，通用汽车过去几年一直对此摇摆不定。在上世纪90年代初通用汽车险些出现财务危机后，该公司董事会将这两个职位分开，此举受到公司治理专家的称赞。
博拉的前任艾克森曾同时担任这两个职务。
博拉在2014年被任命为通用汽车的首席执行官，成为首位担任大型车企首席执行官的女性。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)