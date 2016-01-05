美国个股：通用汽车任命首席执行官博拉同时担任董事长

路透1月4日 - 通用汽车 周一任命首席执行官博拉(Mary Barra)为董事长，该任命立即生效。博拉在过去一年带领通用汽车取得了强劲的业绩，平息了股东的不满，并使公司逐渐摆脱召回丑闻的影响。

通用汽车称，博拉将接替Theodore Solso的董事长职位。Solso将继续担任董事会的首席独立董事。

关于首席执行官和董事职位是否应由不同人担任，通用汽车过去几年一直对此摇摆不定。在上世纪90年代初通用汽车险些出现财务危机后，该公司董事会将这两个职位分开，此举受到公司治理专家的称赞。

博拉的前任艾克森曾同时担任这两个职务。