《中国报摘》--中国证券报1月5日

* 头版头条:

--2016年首个交易日，中国股市即触发熔断机制，两市再现千股跌停。分析人士指出，人民币汇率贬值、大股东解禁期限临近、险资回撤风险抬头、制造业PMI弱于预期等多重利空共振，促使资金避险情绪升温，熔断机制加剧了非理性抛售。

* 其他:

--国务院办公厅日前印发相关意见提出，推进农村一二三产业融合发展，是拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系的重要举措，是加快转变农业发展方式、探索中国特色农业现代化道路的必然要求。

--国内自由贸易园区建设加快。业内人士表示，第二批自贸区试点已筛选出21项改革经验、八个创新实践案例，并由相关部门上报国务院，近期有望获批并开始向全国适合的地区推广。

--发改委基础产业司司长费志荣表示，2016年是京津冀交通一体化发展十分重要的一年，下一步要加快重大项目建设，尽早启动项目前期工作，落实征地拆迁、资金筹措等问题，保障北京新机场、冬奥会交通设施等重大项目的建设进度。