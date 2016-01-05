《中国报摘》--中国证券报1月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
* 头版头条:
--2016年首个交易日，中国股市即触发熔断机制，两市再现千股跌停。分析人士指出，人民币汇率贬值、大股东解禁期限临近、险资回撤风险抬头、制造业PMI弱于预期等多重利空共振，促使资金避险情绪升温，熔断机制加剧了非理性抛售。
* 其他:
--国务院办公厅日前印发相关意见提出，推进农村一二三产业融合发展，是拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系的重要举措，是加快转变农业发展方式、探索中国特色农业现代化道路的必然要求。
--国内自由贸易园区建设加快。业内人士表示，第二批自贸区试点已筛选出21项改革经验、八个创新实践案例，并由相关部门上报国务院，近期有望获批并开始向全国适合的地区推广。
--发改委基础产业司司长费志荣表示，2016年是京津冀交通一体化发展十分重要的一年，下一步要加快重大项目建设，尽早启动项目前期工作，落实征地拆迁、资金筹措等问题，保障北京新机场、冬奥会交通设施等重大项目的建设进度。
--浦发银行 披露沪市两市2015年度首份业绩快报，去年实现净利润505.98亿元人民币，同比增长7.6%，基本每股收益2.66元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。