《全球主要国家债券发行预告》--1月5日-1月12日

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/5 英国 标售票息2%的2025年到期公债 1/5 日本 标售10年期公债 1/7 英国 标售票息4%的2060年到期公债 1/7 日本 标售30年期公债 1/7 日本 标售三个月期贴现国库券 1/8 日本 标售六个月期贴现国库券 1/12 美国 发售三年期公债 1/12 英国 标售2046年到期的通胀保值公
债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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