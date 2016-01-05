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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 08:21 BJT

中股业绩：浦发银行去年净利润506亿元，同比增7.6%--业绩快报

路透上海1月5日 - 中国股份制银行--上海浦东发展银行 周二发布沪深两市上市公司首份业绩快报，2015年该行实现净利润505.98亿元人民币，同比增7.6%。

公告并显示，浦发银行去年实现营业收入1,465.43亿元，同比增长18.97%；基本每股收益2.66元。

2015年末，该行不良贷款率1.56%，较年初上升0.5个百分点；期末资产总额50,430.6亿元，同比增长20.19%。

浦发银行周一收报17.80元，近一个月累计下跌4.86%。(完)

参看详情，请点选：here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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