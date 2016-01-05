中股业绩：浦发银行去年净利润506亿元，同比增7.6%--业绩快报

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透上海1月5日 - 中国股份制银行--上海浦东发展银行 周二发布沪深两市上市公司首份业绩快报，2015年该行实现净利润505.98亿元人民币，同比增7.6%。
公告并显示，浦发银行去年实现营业收入1,465.43亿元，同比增长18.97%；基本每股收益2.66元。
2015年末，该行不良贷款率1.56%，较年初上升0.5个百分点；期末资产总额50,430.6亿元，同比增长20.19%。
浦发银行周一收报17.80元，近一个月累计下跌4.86%。(完)
参看详情，请点选：here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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