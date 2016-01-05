《中国重要政经日程》--1月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
=============================近期重要政经日程==========================
1月6日（周三）
--上午8:30 河北保定举行第四届中国工业发展论坛。中国社会科学院主办、中国社会科学院工业经济研究所和河北省保定市人民政府承办。会议主题：“十三五”中国工业与京津冀协同发展。
1月8日（周五）
--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛在北京举行
--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛在北京举行
1月11日（周一）
--2016亚洲授权业会议1月11日-12日在香港举行
1月19日（周二）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2015年GDP等经济数据
--第四届中国电子商务年会在上海举行
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。