中国个股：世纪华通称控股股东将不减持股份的承诺再延长一年

路透上海1月5日 - 限售股即将解禁的压力成为近期中国A股市场投资者最大担忧之一。近日宣布重组方案的世纪华通 周一晚间刊登公告称，其控股股东浙江华通控股集团公司决定将之前的半年内不在二级市场减持股份的承诺在本周到期后再延长一年。

公告称，为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，华通控股去年7月承诺，自7月10日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。因最近公司股价出现异常波动，为了维护二级市场的稳定，应中小股东的诉求，华通控股承诺自上述承诺到期后一年内（至2017年1月9日）不通过二级市场减持世纪华通股份。

去年7月，国家出台一系列A股救市政策，其中一条即持有上市公司5%以上股份的大股东及董监事和高级管理人员在六个月内不得在二级市场减持股份。业内人士预期，该条措施在今年1月8日到期后，潜在解禁规模约1.1万亿元人民币，对市场冲击较大。