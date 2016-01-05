韩国经济：企划财政部长官提名接任人柳一镐誓言保持政策一致性

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
路透首尔1月4日 - 韩国一高层官员表示，企划财政部长官提名接任人柳一镐誓言维持前任前重后轻(front-loading)财政支出的政策目标；同时今年还要推进经济改革。
柳一镐并在提交给国会的声明稿中表示，他并不考虑提出追加预算来提振经济。柳一镐曾担任韩国国土交通部长官。
“今年政府的预算支出计划采取尽可能宽松的方式，同时试图保持财政稳健，”上述官员引述柳一镐在书面声明稿中的话称。
“（企划财政部）将透过及时执行预算支出计划来支持经济复苏，”他表示。他指的是由前任财长崔炅焕所制定的预算案。崔炅焕此前表示有意卸任，以角逐4月举行的国会大选。
现年60岁的柳一镐拥有宾州大学经济学博士学位，多数时间从事研究工作，去年担任国土交通部长官。他将在1月11日为提名确认听证会做证词陈述。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。