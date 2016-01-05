韩国经济：企划财政部长官提名接任人柳一镐誓言保持政策一致性

路透首尔1月4日 - 韩国一高层官员表示，企划财政部长官提名接任人柳一镐誓言维持前任前重后轻(front-loading)财政支出的政策目标；同时今年还要推进经济改革。

柳一镐并在提交给国会的声明稿中表示，他并不考虑提出追加预算来提振经济。柳一镐曾担任韩国国土交通部长官。

“今年政府的预算支出计划采取尽可能宽松的方式，同时试图保持财政稳健，”上述官员引述柳一镐在书面声明稿中的话称。

“（企划财政部）将透过及时执行预算支出计划来支持经济复苏，”他表示。他指的是由前任财长崔炅焕所制定的预算案。崔炅焕此前表示有意卸任，以角逐4月举行的国会大选。