国际油市：美国原油小升至接近37美元，行业数据料显示美国库存小降

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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2月布兰特原油 尚未有交易，上日结算价下跌0.06美元至每桶37.22美元，盘中触及三周高位38.99美元。
周一公布的路透初步调查显示，美国上周商业原油库存可能下降，同时馏分油和汽油库存料小幅增加。
交易商称，市场情报公司Genscape报告在截至1月1日当周，库欣的原油库存增加逾48万桶，此前美国中西部洪水导致一些输油管道暂时关闭。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王兴亚；审校 杜明霞)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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