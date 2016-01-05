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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 08:22 BJT

国际油市：美国原油小升至接近37美元，行业数据料显示美国库存小降

2月布兰特原油 尚未有交易，上日结算价下跌0.06美元至每桶37.22美元，盘中触及三周高位38.99美元。

周一公布的路透初步调查显示，美国上周商业原油库存可能下降，同时馏分油和汽油库存料小幅增加。

交易商称，市场情报公司Genscape报告在截至1月1日当周，库欣的原油库存增加逾48万桶，此前美国中西部洪水导致一些输油管道暂时关闭。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王兴亚；审校 杜明霞)

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