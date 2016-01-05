《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月5日

*工商时报：

--台股昨日惨跌，对此财政部次长吴当杰表示，国安基金对于今日股市动向将密切关注，并已与四大基金有一定的默契，由于尚在国安基金授权护盘期间，今日必要时将出手护市。

--据了解，港商〞太平洋恩利食品〞已爆发财务危机，目前不仅已经停牌，而且由富邦银行在先前所筹组的三年期7,200万美元联贷案，已在上个月召开债权银行团会议商讨因应对策。

--联准会升息之后，东京三菱日联银行将来台发行首档美元债。据了解，该行已确定将在今年首季，来台发行规模3-5亿美元的美元债券，天期为30年，这也将是该银行首度向台湾国际板债券叩关，由于台银去年已与该银行签署MOU，因此已被内定为主办承销商。

*经济日报：

--金管会昨公布金融业最新获利数字，去年全体金融业获利将可达5,450亿台币以上，再创历史新高，其中主要是保险业增加最多，银行业则因大量提列大陆曝险及不动产授信准备，表现不如前年。

--台电明日将公布去年获利，预估全年可望大赚逾600亿台币，远超法定盈余。能源局长林全能昨日表示，台电超额盈余，除4月1日降电价回馈全民，也将用于〞电力供应品质提升〞及〞需求端效率提升〞，最终用途则待电价审议委员会拍板。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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