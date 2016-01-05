《香港报摘》--经济日报1月5日

**头版头条**

--新一年首个交易日，内地A股大跌停，引爆全球股市骨牌式下挫。港股恒生指数 大跌587点，短线将考验去年股灾后的支持位20,368点。

**其他**

--就市场揣测新世界发展 或再向新世界中国 提出私有化建议，身兼两间公司主席的郑家纯不予评论，惟强调集团一直进行架构优化。

--中电控股 与南方电网集团旗下广东电网签订新协议，若任何一方出现重大故障，导致正常供电予受影响一方的客户受到限制，中华电力可售电予广东电网，相反亦然，以作出经济电力交换。

--恒大地产 去年12月份合约销售金额290亿元人民币，合约销售面积330万平方米；全年合约销售金额2,013亿元，按年增长53%，较公司目标多约12%。（完）

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