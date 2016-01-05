《全球汇市》日圆兑美元和欧元走坚，全球股市续跌打击冒险意愿

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0823 1.0829 -0.06 -0.34 1.0860
美元/日圆 119.39 119.42 -0.03 -0.76 120.30
欧元/日圆 129.22 129.32 -0.08 -1.09 130.65
美元/瑞郎 1.0023 1.0016 +0.07 +0.05 1.0018
英镑/美元 1.4711 1.4715 -0.03 -0.18 1.4738
美元/加元 1.3927 1.3951 -0.17 +0.64 1.3839
美元/离岸人民币 6.6310 6.6283 +0.04 +0.96 6.5680
澳元/美元 0.7187 0.7188 -0.01 -1.21 0.7275
新西兰元/美元 0.6744 0.6749 -0.07 -1.19 0.6825
澳元/日圆 85.810 85.870 -0.07 -1.95 87.520
新西兰元/日圆 80.520 80.600 -0.10 -1.92 82.100
英镑/日圆 175.63 175.73 -0.06 -0.94 177.30
澳元/新西兰元 1.0651 1.0647 +0.04 +0.06 1.0645
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/张若琪/戴素萍 审校 杜明霞/王颖/徐文焰/王丽鑫)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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