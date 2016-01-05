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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 08:40 BJT

《全球汇市》日圆兑美元和欧元走坚，全球股市续跌打击冒险意愿

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0823 1.0829 -0.06 -0.34 1.0860

美元/日圆 119.39 119.42 -0.03 -0.76 120.30

欧元/日圆 129.22 129.32 -0.08 -1.09 130.65

美元/瑞郎 1.0023 1.0016 +0.07 +0.05 1.0018

英镑/美元 1.4711 1.4715 -0.03 -0.18 1.4738

美元/加元 1.3927 1.3951 -0.17 +0.64 1.3839

美元/离岸人民币 6.6310 6.6283 +0.04 +0.96 6.5680

澳元/美元 0.7187 0.7188 -0.01 -1.21 0.7275

新西兰元/美元 0.6744 0.6749 -0.07 -1.19 0.6825

澳元/日圆 85.810 85.870 -0.07 -1.95 87.520

新西兰元/日圆 80.520 80.600 -0.10 -1.92 82.100

英镑/日圆 175.63 175.73 -0.06 -0.94 177.30

澳元/新西兰元 1.0651 1.0647 +0.04 +0.06 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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