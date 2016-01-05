《全球重要经济事件一览表》--1月5日-1月12日

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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1月5日(二)
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本劳动组合总连合会新年聚会上致辞(0700)。
1月6日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月政策会议之会议记录(1900)。
1月7日(四)
麦迪逊--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1915)。
罗利--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“经济前景，2016年1月”发表讲话(1345)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话(1310)，这是他2016年第一次讲话，两周后加拿大央行将宣布利率决议。
1月8日(五)
圣巴巴拉--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表讲话(1630)。
巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“经济前景，2016年1月”发表讲话(1800)。
1月11日(一)
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的讲话(1740)。
1月12日(二)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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