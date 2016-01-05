中国企业：阿里巴巴旗下蚂蚁金服称，拟IPO前再度向投资者融资

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
路透1月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团 旗下的金融分支--蚂蚁金融服务集团周一表示，正寻求在首次公开招股(IPO)之前从投资者那里筹资。这将是该公司在不到六个月内第二次向投资者融资以支持自身成长。
蚂蚁金服在7月刚刚完成首轮大规模私募融资，而据彭博报导，第二轮融资可能至少达到15亿美元。此前国家媒体报导称，首轮融资规模最高为40亿美元，对该公司的估值约为450亿美元。
“我们可以证实，蚂蚁金融服务集团已经启动B轮融资，但我们不就市场猜测置评，”该公司发言人Miranda Shek表示，并拒绝透露融资规模。
她并表示，蚂蚁金服的IPO没有时间表。
随着中国消费者越来越多地使用网上银行、并进行网上支付与投资，目前已有数家中国金融科技企业在IPO前进行融资，以支持业务扩张。(完)
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。