《香港报摘》--信报1月5日

**头版头条**

--2016年中国A股“开门黑”急泻近7%，两次触及首日生效的指数熔断机制（又称停市机制），重演千股跌停。

**其他**

--代销华夏互认基金的中银香港 表示，由于内地市场触发熔断机制而停市，在上周最后一个交易日下午3时后至周一下午3时的申购交易将取消，该行会安排退款予有关客户。至于周一下午3时后的交易申请将在下一个工作天办理。

--电视广播 继去年初出售持有TVBS电视台的联意集团过半股权后，再把剩余47%股份以作价约10.3亿港元售予相同公司。市传宏达电（HTC） 董事长王雪红为买方背后金主，联意旗下的TVBS电视台亦正式由台资完全拥有。

--全球智能手机市场增长急速放缓，小米 高级市场总监刘伟出席本地传媒午宴时坦言，虽然去年小米手机出货量合乎预期，但预计今年销量增长必然减慢。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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